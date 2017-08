Achtungserfolg für Rookie Max Kofler in Spielberg

Maximilian Kofler ist bei seinem ersten und vorerst einzigen Auftritt in der Motorrad- Straßen- WM ein Achtungserfolg gelungen. Der 16- jährige Wild- Card- Fahrer aus Oberösterreich belegte am Sonntag beim Grand Prix von Österreich Platz 23 unter 33 Moto3- Startern. Der Sieg ging an den nur aus Reihe vier los gefahrenen WM- Führenden Joan Mir aus Spanien.