30 Strafplätze! Hamilton muss von hinten starten

In seinem Auto kamen in den beiden freien Trainings neue "Power Units" zum Einsatz. Damit erhöhte sich die Zahl der eingesetzten Antriebseinheiten im Mercedes des 31- jährigen Briten auf sieben, fünf sind in einer Saison erlaubt.

Da nur 22 Piloten am Start sind, wird Hamilton an diesem Sonntag von ganz hinten starten müssen. Seine Platzierung in der Qualifikation spielt dabei keine Rolle. Möglicherweise werden die Silberpfeile auch im Training am Samstag noch eine neue Antriebseinheit ausprobieren. Auf die Startposition des dreimaligen Weltmeisters hat das dann aber keinen Einfluss mehr.