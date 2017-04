Wrabetz weist Wolf nun doch in die Schranken

Im Machtkampf um den ORF und dessen neue Führungsstruktur in der Fernsehinformation weist ORF- Generaldirektor Alexander Wrabetz nun seinen stellvertretenden TV- Chefredakteur und "ZiB 2"- Anchorman Armin Wolf in die Schranken. In Zeitungsinterviews erinnert Wrabetz Wolf an seinen Platz in der Hierarchie des Senders. Zuvor hatte der ORF- General Wolf noch in Schutz genommen.