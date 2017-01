Vernena Altenberger ist Star von neuer RTL- Sitcom

"Diese Serie ist etwas ganz Neues, was ich so im deutschsprachigen TV noch nicht gesehen habe", sagt Altenberger, die bei ihrer Rollenfigur ins Schwärmen gerät: "Die Magda ist ein herzensguter und hilfsbereiter Mensch, die öfter ihren Job verloren hat, sexy ist, sich kein Blatt vor den Mund nimmt und damit vor allem bei Frauen immer wieder aneckt". Den polnischen Akzent musste sie üben: "Ich wollte, dass das sitzt und nicht, dass die Zuseher denken: 'Ach, das ist eine Österreicherin, die so tut also ob!'"

Nachhilfeunterricht bekam Altenberger in der Kantine ihrer Schauspielschule: "Bernadetta, die Köchin, ist Polin, und ich hab mit ihr einige Male pro Woche einen Kaffee getrunken und mich mit ihr unterhalten. Sie sprach mir zudem den ganzen Text der Drehbücher aufs Handy, und beim Joggen hatte ich stets Bernadettas Stimme im Ohr und so den Akzent gelernt!"

Stefan Weinberger und Recka Hammann, Kronen Zeitung