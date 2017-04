Vatileaks- Skandal wird zur TV- Serie

Die Filmproduktionsgesellschaft erwarb die Rechte für Nuzzis Enthüllungsbuch "Seine Heiligkeit", in dem von heftigen Machtkämpfen an der Kirchenspitze, sogar von einem Mordkomplott gegen den Papst, sowie von düsteren Geldwäsche- Geschäften der Vatikanbank IOR berichtet wird.

Leone Film Group sicherte sich auch die Rechte von Nuzzis Werk "Alles muss ans Licht", in dem der Enthüllungsjournalist dem Vatikan unter anderem Veruntreuung von Geldern vorwarf. Das Buch basiert auf vertraulichen Dokumenten aus der Kurie. Nuzzi soll zusammen mit einem US- Drehbuchautor an der TV- Serie arbeiten, teilte die Filmproduktionsgesellschaft mit.

Die an der Mailänder Börse notierte Leone Film Group wird von Raffaella und Andrea Leone, Kinder des verstorbenen italienischen Regisseurs Sergio Leone, geführt. Dieser erlangte mit den sogenannten Italo- Western ("Für eine Handvoll Dollar") internationalen Ruhm.