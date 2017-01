US- Moderatorin Megyn Kelly wechselt von Fox zu NBC

Kelly hatte Trump in der ersten TV- Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber im August 2015 auf frühere sehr herablassende Bemerkungen über Frauen angesprochen. Trump reagierte empört und attackierte sie in den Monaten danach immer wieder. So bezeichnete er sie etwa als Tussi. Im vergangenen Mai versöhnten sich beide öffentlich.

Megyn Kelly bei einer der US-Wahldebatten Foto: Associated Press

Fox News ist ein sehr konservativer, den Republikanern nahestehender Sender, der zum Medienimperium von Rupert Murdoch gehört. NBC News ist dagegen liberal.