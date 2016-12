Ursula Strauss entführt das TV- Publikum ins Sacher

Am Sacher kommt man in Wien kaum vorbei: Wer der Stadt einen Besuch abstattet, wirft meist auch einen Blick auf das legendäre Hotel im Ersten Bezirk. Der Geschichte dieser Nobeladresse widmet sich am 27. und 28. Dezember (jeweils um 20.15 Uhr auf ORF 2) auch ein neuer TV- Zweiteiler: "Das Sacher. In bester Gesellschaft" fängt drei Jahrzehnte des Hauses nächst der Staatsoper ein.