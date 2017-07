Umstrittene TV- Doku um Lady Di sorgt für Wirbel

Fast 20 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana hat ihr Bruder Charles Spencer die Ausstrahlung einer alten Dokumentation zu verhindern versucht, in der sie selbst unter anderem pikante Details über ihr Liebesleben preisgibt. Das berichtete die britische Zeitung "Mail on Sunday". Der britische Sender Channel 4 bestätigte den Bericht, will den Film aber wie geplant am kommenden Sonntag ausstrahlen.