TV- Stars zeigen Solidarität für Deniz Yücel

Vor einer Solidaritätsveranstaltung für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel hat Moderator Thomas Gottschalk (67) auf die Notwendigkeit von Protest hingewiesen. Er habe in seinem Leben selbst selten demonstriert, "aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen man sich feige zur Seite dreht und sagt: Damit habe ich nichts zu tun", sagte Gottschalk.