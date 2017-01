Trailer zur 3. "Twin Peaks"- Staffel veröffentlicht

Agent Dale Cooper ist zurück - und mit ihm die Welt von "Twin Peaks": Die Fortsetzung der Mystery- Kultserie von Regisseur David Lynch wird ab 21. Mai beim US- Sender Showtime zu sehen sein. Einen ersten Vorgeschmack auf die dritte Staffel gibt es seit kurzem in Form eines 30- sekündigen Teaser- Trailers (siehe oben). Darin ist auch Hauptdarsteller Kyle MacLachlan in seiner Rolle als Cooper zu sehen.