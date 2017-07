Teletext bietet leicht verständliche Nachrichten

Diese Nachrichten in einfacher Sprache werden als Pilotprojekt bis Jahresende in Kooperation mit dem Grazer Unternehmen capito (spezialisiert auf Übersetzungen von Texten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden) erstellt und vom Sozialministerium unterstützt.

Die Meldungen sind in bewusst kurzen Sätzen verfasst, auf schwierige Wörter wird nach Möglichkeit verzichtet oder diese werden in einer Ergänzung erklärt. Um das Lesen und Verstehen zu vereinfachen, werden außerdem lange, zusammengesetzte Wörter mit einem Bindestrich versehen.

Mit den "Nachrichten leicht verständlich" ergänze der ORF- Teletext das umfangreiche ORF- Angebot zur Barrierefreiheit, hieß es in der Aussendung. Zudem setze man auch die Ziele des Nationalen Aktionsplans Behinderung und der UN- Behindertenrechtskonvention um.