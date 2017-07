Stuntman stirbt am Set von "The Walking Dead"

Nach einem Unfall am Set der Fernsehserie "The Walking Dead" ist ein Stuntman gestorben. John Bernecker sei gestürzt und dann wenig später seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Gerichtsmediziner im US- Bundesstaat Georgia, wo der Unfall am Mittwoch passiert war. Er bestätigte damit entsprechende Berichte in US- Medien.