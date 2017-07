Sophie Turner durch "Game of Thrones" aufgeklärt

In einem Interview mit der "Sunday Times" erzählte sie, dass ihr die Rolle und die Serie als "Aufklärungsunterricht" dienten. Turner: "Das erste Mal, dass ich von Oralsex gehört habe, war, als ich das 'Game of Thrones'- Skript las. Ich war 13. Ich sagte, 'Wow! Leute tun das? Das ist faszinierend!'"

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: youtube.com

Aufruhr wegen Gewaltszene

Doch es gab nicht nur diese eher lustigen Einblicke in eine für sie neue Welt. Jahre später, für die Szene in der Serie, als sie von Ramsey Bolton in ihrer Hochzeitsnacht vergewaltigt wurde, musste sie sich zum ersten Mal mit sexueller Gewalt auseinandersetzen. Turner schildert: "Sexuelle Gewalt war nichts, das mich oder jemanden, den ich kannte, betraf, deshalb war ich recht gleichgültig über die ganze Sache. Naiverweiser. Und dann habe ich die Szene gedreht und im Nachhinein war dieser riesige Aufruhr, dass wir so etwas im Fernsehen darstellen."

Sie sei jedoch der Meinung, dass "je mehr über sexuelle Gewalt gesprochen wird," desto mehr Menchen würden den Mut und die Stärke finden, ebenfalls darüber zu sprechen.

Sophie Turner Foto: Viennareport

Die neue Staffel kann Sophie Turner jedenfalls kaum erwarten. Sie erklärte im Adabei- TV- Interview: "Die neue Staffel wird fantastisch!"

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: krone.tv