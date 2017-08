Sky zeigte "Twin Peaks"- Folge eine Woche zu früh

Am späten Vormittag wurde der Stream entfernt. "Tut uns leid, da ist leider etwas schief gelaufen", war danach zu lesen. Folge 13 war zunächst nicht verfügbar. Bei Twitter sorgte das für sehr viel Aufregung, auch weil Regisseur David Lynch und Showtime auf strengste Geheimhaltung achten. "Wir sind dabei, die richtige Episode hochzuladen", sagte eine Sprecherin von Sky Deutschland am Montag. Noch am selben Tag sollte sie auf Deutsch und Englisch verfügbar sein.

Schon einmal hatte es bei der Ausstrahlung der ersten beiden Staffeln von "Twin Peaks" Wirbel gegeben, weil etwas zu früh an die Öffentlichkeit gelangt war: In den 1990er- Jahren strahlte RTL plus die Serie aus, in der anfangs der Mord an Schülerin Laura Palmer im Mittelpunkt stand. Wer der Mörder war, war zu der Zeit das zentrale Geheimnis der Serie. Deutlich vor der Auflösung wurde damals allerdings im Sat.1- Teletext verraten, wer der Täter war.

Laura Dern, Kimmy Robertson, Madchen Amick, Kyle MacLachlan und Robert Forster Foto: AFP

Seit Ende Mai läuft die dritte Staffel von "Twin Peaks", die rund 25 Jahre später die Handlung fortsetzt. Es gibt 18 neue Folgen, in denen neben früheren Stars wie Kyle MacLachlan auch neue Schauspieler wie Naomi Watts, Laura Dern, James Belushi und Tim Roth zu sehen sind. Anfang September wird die letzte Folge zu sehen sein.