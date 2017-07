Sexy Wienerin will "Curvy Supermodel" werden

"Ich hatte wie so viele Mädchen immer schon den Traum vom Modeln. Mit 14 Jahren habe ich mich bei einer Wiener Modelagentur beworben und mir wurde trotz Größe 34- 36 gesagt, ich sei zu dick", erinnert sich Bianca Speck an ihre ersten Erfahrungen im Modelbusiness zurück. Umso mehr freut sie sich auf die Herausforderung "Curvy Supermodel". Die 25- Jährige ist die erste Wienerin, die es in das Format geschafft hat.

Bianca Speck hofft auf gute Chancen bei "Curvy Supermodel". Foto: RTL 2

Mit ihren Kurven will Bianca Speck die Jury von "Curvy Supermodel" überzeugen. Foto: Wesco Taubert

Die Show, bei der kurvige Models gesucht werden, würde Frauen endlich ein normales Frauenbild vermitteln, ist sich Speck sicher. "Junge Mädchen sollten ermutigt werden, zu sich und ihrer Figur zu stehen und nicht irgendwelchen vorgegebenen Idealen der Size- Zero- Modewelt entsprechen zu müssen. Darum mache ich mit, um den Mädels zu zeigen, dass man mit jeder Kleidergröße das Zeug zum Modeln haben kann und trotzdem schön ist."

Die 25-Jährige setzt sich für ein positives Köperbild ein. Foto: RTL 2

Ihr Tipp für perfekt geformte Kurven? "Um ehrlich zu sein war ich noch die der sportliche Typ. Ich habe allerdings immer wieder meine Phasen in denen ich doch unglaublicherweise Lust auf Bewegung bekomme. Ein Rezept für die perfekte curvy Figur gibt es also nicht." Besonders beim Essen wolle sie sich einschränken, wie sie verrät: "Ich gönne mir alles und möchte auf nichts verzichten. Ich glaube, dass eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung genauso wichtig ist, wie die Tatsache, sich immer wieder mal was zu gönnen."

Sexy Kurven, viel Sexappeal: Ab 17. Juli heißt's Daumen halten für Bianca Speck. Foto: Wesco Taubert