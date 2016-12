Robert Heinrich I. bittet zur Silvester- Audienz

Danach (20.35 Uhr) folgt Viktor Gernots Kabarettprogramm "Im Glashaus": Um 22.05 Uhr wird Extrembergsteiger und Buchautor Reinhold Messner vorgelassen - und lässt, Skandal (!), den Kaiser kaum zu Wort kommen.

Von seltsamen Erlebnissen bei Auftritten in Österreich berichtet um 23.45 Uhr Comedian Bülent Ceylan, zu dessen Ehren Obersthofmeister Seyffenstein diverse türkische Silvesterbräuche vorbereitet. Abschließend wird Modelcoach Jorge Gonzalez Audienz gewährt: Dieser soll dem Hofopernballett Beine machen.

Foto: ORF

Zwei TV- Klassiker dürfen auch beim diesjährigen Jahreswechsel nicht fehlen: Um 22.25 Uhr zeigt ORF eins die Mundl- Folge "Jahreswende" und um 23.20 Uhr den Kult- Sketch "Dinner for One" mit dem stolpernden Freddie Frinton und seiner Partnerin May Warden - getreu dem Motto "The same procedure as every year!"

Kronen Zeitung