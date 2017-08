"Pummela" und "Muskelhoff" zu Gast bei RTL

In der bunten Spieleshow dreht sich in dieser Ausgabe alles um Sommer und Urlaub: Klar, dass sich da auch die zwei TV- Giganten Thomas Gottschalk und Günther Jauch in den passenden Fummel werfen. Mit (mehr oder weniger) hautengem Muskel- Suit duellieren sich Jauch als "Muskelhoff" und Gottschalk in der 17. Ausgabe einmal mehr in spektakulären und nervenaufreibenden Aktions- , Schätz- und Quizrunden mit 500 Studiokandidaten.

In der Kulisse voller Palmen aus Jamaika, mit Getränken aus Hawaii und Sand aus Sylt ist dieses Mal die "Bullyparade" mit Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz zu Gast. Auch die Sängerin Vanessa Mai wird in Spielen mit dabei sein. Der Studiokandidat, der die Freunde Gottschalk und Jauch schlagen kann, gewinnt 200.000 Euro.

Marie Leopoldsberger- Pribil, Kronen Zeitung