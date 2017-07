ProSieben- Sat1 fordert Anteil an Rundfunkgebühr

ProSieben- Sat1 fordert einen Anteil an den Gebühren des öffentlich- rechtlichen Rundfunks in Deutschland. "In dem Maße, in dem wir die Grundversorgung vor allem in jungen Segmenten de facto mit übernehmen, finden wir es sachgerecht, dass diese Inhalte aus öffentlichen Mitteln finanziert oder mitfinanziert werden", sagte Sender- Vorstand Conrad Albert der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".