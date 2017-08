Powerfrau in der Wachau: Anastacia bei "Starnacht"

Im "Krone"- Interview verrät die energiegeladene Popdiva: "In Österreich habe ich schon viele unglaubliche Leute getroffen. Wieder hierher zu kommen macht mich glücklich. Ich freue mich auf die österreichischen Fans; sie sind so leidenschaftlich." Für ihren "Starnacht"- Auftritt hat sie ihre brandneue Single "Caught In The Middle" aus dem am 15. September erscheinenden Album "Evolution" mit im Gepäck.

Die Songs spiegeln ihr Leben zwischen beruflichem Megaerfolg und privaten Tragödien wider. Anastacia, die sich beide Brüste nach wiederkehrendem Brustkrebs 2013 abnehmen ließ, "haut nichts mehr so leicht um": "Ich fühle mich geerdet und bin so zufrieden wie nie zuvor. Mein neues Album feiert meine Entwicklung zu dem Menschen, der ich heute bin."

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Frage, ob sie Wachauer Spezialitäten, wie Marillen, kosten wird, motiviert sie zu einer ganz speziellen Mission in Rossatzbach: "Aprikosen? Die mag ich! Ich muss mir welche schnappen, wenn ich schon mal hier bin." Hier - in Österreich - wäre die US- Amerikanerin gerne länger um "einmal die Alpen zu sehen", wie sie verrät. "Aber meistens bleibt nur Zeit für die Show."

Bei der "Starnacht"- Show, die am 9. September um 20.15 in ORF 2 ausgestrahlt wird, reiht sich neben Soulstimme Anastacia u. a. Conchita, Adel Tawil, Nino de Angelo, Fantasy und The Baseballs ein.

Marie Leopoldsberger- Pribil, Kronen Zeitung