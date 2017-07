ORF und Servus TV feiern Arnies 70. Geburtstag

ORF eins widmet dem "Terminator" ein ganzes Schwarzenegger- Wochenende. Besonders spannend: Arnold- Intimus Günther Ziesel traf "Arnie" zu einem exklusiven Interview. Einen ersten Ausschnitt davon zeigt ORF1 am Samstagabend zur Primetime. Danach folgen u.a. Klassiker wie "Kindergarten Cop" und "Zwillinge". Ü*brigens: Den Talk in voller Länge gibts dann am Montagabend auf ORFIII zu sehen. Auch ServusTV zeigt mit "Maggie" einen Arnie- Dauerbrenner am Samstagabend (22.50 Uhr).

Arnold Schwarzenegger Foto: www.PPS.at

Kronen Zeitung