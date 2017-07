"Neues Baywatch ist ein Witz!"

Am kommenden Montag feiert David "The Hoff" Hasselhoff seinen 65. Geburtstag. Dass der Höhepunkt seiner TV- Karriere längst vorbei ist, nimmt er mit Humor - aktuell zu sehen in der Netflix- Serie "Hoff The Record": Ich habe eine Parodie von David Hasselhoff gespielt, also spiele ich eine Karikatur meiner selbst", sagte er zur dpa.