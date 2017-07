Neue Chefin: Puls 4 holt Groiss- Horowitz vom ORF

Kampel stand rund zwei Jahre an der Spitze des Senders. Er nehme sich nun eine "Auszeit", hieß es. Allerdings werde er auch weiterhin "in diversen Projekten maßgeblich mitwirken". Markus Breitenecker, Geschäftsführer ProSiebenSat.1 PULS 4, dankte ihm am Dienstag "für seinen Einsatz die letzten Jahre. Ich respektiere seine Entscheidung." Kampel habe "ausschlaggebend zum Wachstum und Erfolg beigetragen".

Groiss- Horowitz ist quasi ORF- Urgestein. Sie war Anfang der 2000er Jahre in der Pressestelle für Programmkommunikation zuständig, dann Büroleiterin des damaligen Programmdirektors Reinhard Scolik.

Bei der Programmreform 2007 war sie federführend am damals neuen Magazin "Wie bitte?" beteiligt und arbeitete in den folgenden Jahren als Journalistin für Magazine und Sendungsverantwortliche wie Formate wie "Undercover Boss". Den Eurovision Song Contest leitete sie als "Head of Delegation". "Die Leitung von Puls 4 ist einer der spannendsten Medienjobs im Land", erklärte sie am Dienstag zu ihrem Wechsel. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem engagierten und ambitionierten Team."