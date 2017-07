Nationalratswahl: ORF reduziert TV- Konfrontationen

Das Nicht- Antreten des Team Stronach bei der Nationalratswahl am 15. Oktober ändert auch den Fahrplan des ORF. Die Zahl der Zweier- Konfrontationen wird von 15 auf zehn reduziert. Der ORF betonte am Freitag zudem, dass nur all jene Parteien eingeladen werden, die bereits Klubstatus haben. Andere Listen wie etwa jene angekündigte des bisherigen Grün- Mandatars Peter Pilz haben keine Chance, in die Zweier- Konfrontationen zu kommen.