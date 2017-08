Nackt- Künstlerin Milo Moiré zieht in den Container

Für viele hüllenlose Momente ist in der aktuellen Staffel von "Promi Big Brother" offensichtlich gesorgt. Denn wie Sat.1 nun bekannt gibt, zieht auch Nackt- Künstlerin Milo Moiré in den Container. Unbekleidet zeigt sie sich am liebsten, egal ob auf der Straße, wo sie sich von Passanten auf den intimsten Stellen betatschen lässt, oder beim Legen von gefärbten Eiern im Zuge eines Kunstprojektes.

Laut eigener Aussage will die Schweizerin mit ihren provokanten Aktionen für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau kämpfen. Ob sie das auch im Container tun wird? "Ich werde sicher ab und zu so meine Einfälle haben - da wird keine Langeweile aufkommen", verspricht Moiré schon vorab.

Insgesamt zwölf Kandidaten lassen sich ab 11. August in den Container sperren. Ebenfalls mit dabei sind: Ex- Boyband- Mitglied Eloy de Jong, Designerin Sarah Kern, Sänger Willi Herren, Selfmade- Millionär Jens Hilbert, "Mister Germany 2017" Dominik Bruntner, Ex- "Germany's Next Topmodel"- Kandidatin Sarah Knappik, Jenny- Elvers- Ex Steffen von der Beeck, "Eis am Stiel"- Star Zachi Noy, Fitness- Bloggerin Maria Hering, Luxuslady Claudia Obert und Reality- Sternchen Evelyn Burdecki.

