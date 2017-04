Nach zehn Jahren: Der letzte Fall für die Weppers

"Winters letzter Fall" heißt diese 15. Episode, in der es recht düster zugeht. Auch die Stimmung am Set war bei den Dreharbeiten im Februar 2016 in München eher gedämpft: "Unseren letzten Dreh empfand ich als sehr emotional", bestätigt Fritz Wepper, der mit dem Serien- Aus alles anders als glücklich ist: "Dass dies nun zu Ende geht, bedaure ich sehr!", so der 75- Jährige.

Tochter Sophie versuchte indes, keine Wehmut aufkommen zu lassen: "Ich habe mir die Freude an diesem Film dadurch nicht verderben lassen, sondern im Gegenteil versucht, alles ganz bewusst mitzunehmen und zu genießen!"

Fritz Wepper, der sich im Dezember einer Herzklappen- Operation unterziehen musste, ist und bleibt aber weiter gut im TV- Geschäft: Zurzeit steht er für die bereits 17. Staffel der ARD- Serie "Um Himmels Willen" als intriganter Bürgermeister Wöller mit "Schwester Hanna" Janina Hartwig im fiktiven Kloster Kaltenthal vor der Kamera.

Stefan Weinberger, Kronen Zeitung