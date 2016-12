Mediaset: Berlusconi wirft Vivendi Erpressung vor

Der italienische Ex- Premier Silvio Berlusconi, Eigentümer der TV- Gruppe Mediaset hat dem französischen Medienkonzern Vivendi "Erpressung" vorgeworfen. Vivendi hat diese Woche seinen Anteil an Mediaset auf 26 Prozent aufgestockt. "Wir sind in einem Krieg und wir kämpfen weiter", so Berlusconi nach Medienangaben am Mittwochabend.