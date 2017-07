Madonna einigt sich mit britischem Medienverlag

Madonna hat ihren Rechtsstreit mit Associated Newspapers beigelegt. Der 58- jährige US- Popstar hatte den britischen Medienverlag wegen "Verletzung der Privatsphäre" ihrer vierjährigen Adoptivtöchter am Londoner High Court geklagt. Nun soll sie eine Entschädigung erhalten, wie die Londoner Kanzlei Schillings am Donnerstag mitteilte.