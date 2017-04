Liebesreise in die 70er- Jahre mit Erwin Steinhauer

Um mit seiner an Alzheimer erkrankten Frau ihre besten Zeiten wieder aufleben zu lassen, dreht ihr Ehemann auf ungewöhnliche Art die Zeit zurück ("Für dich dreh ich die Zeit zurück", Mi., 20.15, ORF 2): Psychedelische Retrotapeten und Disco- Musik versetzen die Familie in jene Zeit, als scheinbar alles noch in Ordnung war. Dass dem nicht so war, stellt sich dann heraus.