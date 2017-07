Lena Dunham ab Herbst in "American Horror Story"

Die neue Staffel von "American Horror Story" feiert im Herbst beim US- Sender FX Premiere und dreht sich um die US- Präsidentschaftswahlen 2016. Murphy wolle jedoch nicht "den offensichtlichen Weg" gehen, wie er kürzlich dem "Hollywood Reporter" sagte: Die Kontrahenten Hillary Clinton und Donald Trump seien nur auf TV- Bildschirmen zu sehen und würden nicht von Schauspielern verkörpert.

Stattdessen soll die Geschichte diverser Charaktere aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. "Was wir in unserem Land brauchen, ist, dass Menschen einander wieder zuhören - auch, wenn sie nicht einer Meinung sind", so Murphy.

Zu den bisherigen Seriendarstellern Sarah Paulson und Evan Peters stoßen neben Dunham u.a. "Scream Queens"- Star Billie Lourd und US- Komiker Billy Eichner.