krone.at dankt Geschäftsführer Gerhard Riedler

In der "Krone"- Mutter Mediaprint kommt es zu einer Veränderung in Geschäftsführung und Aufsichtsgremien. In diesem Zusammenhang werden auch einzelne Führungspositionen der Kronen Zeitung neu besetzt. Geschäftsführer Gerhard Riedler geht, "Kronehit"- Chef Ernst Swoboda übernimmt einige seiner Agenden.