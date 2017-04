Kommissar Kossiks letzter Dortmunder "Tatort"

Verwunderlich dabei, dass man als Zuseher nicht erfuhr, wie bzw. ob es mit seiner Rollenfigur weitergeht. Stirbt Kossik? "Ich weiß es nicht", so der 37- Jährige, der in Paris lebt und nun seine Schauspielkarriere in Frankreich vorantreiben möchte.

Foto: ORF

Am nächsten Sonntag folgt der neue Austro- "Tatort - Wehrllos": Hier denkt keiner ans Aufhören: "Wir spielen einfach gerne miteinander, wir haben uns gefunden!", so Adele Neuhauser zur "Krone".

Stefan Weinberger, Kronen Zeitung