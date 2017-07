Kit Harington: Todesangst beim "GoT"- Dreh

Der 30- jährige Schauspieler spielt in der HBO- Serie den König des Nordens, Jon Schnee. Die Dreharbeiten zur siebten Staffel fanden in San Juan de Gaztelugaxe in Spanien statt. Jetzt spricht der Frauenschwarm über den Dreh und seine Sorge wegen des Wetters: "Es war ein wunderschöner Drehort. Der Wind hatte eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Ich trug einen Umhang und stand in der Nähe einer Klippe. Ich hatte Angst davor, von der Klippe geweht zu werden! Ich bin mir nicht sicher, ob es die Art gewesen wäre, wie ich es gewollt hätte."

Die aktuelle Folge der neuesten Staffel, "The Queen's Justice", zeigte das langersehnte Treffen zwischen Jon Schnee und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Für den Briten war diese frühe Begegnung eher überraschend, glaubte er doch, dass sich die zwei Charaktere erst gegen Ende der Staffel sehen würden.

"Ich dachte, wie jeder andere auch, dass die beiden sich in dieser Staffel treffen, nur nicht so früh schon. Aber dann muss man sich mal wieder aus dem Blickwinkel des Zuschauers befreien", so Harington laut "Bang Showbiz". "Soweit Jon weiß, trifft er nur diese Königin, von der er gehört hat, und versucht, mit ihr zu verhandeln. Er trifft nicht Daenerys, die das Publikum seit so vielen Jahren kennt. Da versteht man die Überraschung besser. Er geht in den Raum hinein und erwartet nicht, eine so schöne junge Frau in seinem Alter zu sehen. Jede Reaktion eines jungen Mannes wäre, 'Okay ...', aber er steckt das weg, weil er muss."