Kit Harington entblößt seine nackten "Drachen"

Die "Game of Thrones"- Fans zerkugeln sich über einen Auftritt von "Jon Snow" Kit Harington in der berühmten "Jimmy Kimmel Show". Der 30- jährige Schauspieler ist bei einer Parodie zu sehen, in der er sich in Verkleidung für verschiedene Rollen im Fantasy- Kult "Game of Thrones" bewirbt.