Kermit- Puppenspieler gefeuert: "Am Boden zerstört"

Muppet- Frosch Kermit hat sein Rückgrat verloren: Puppenspieler Steve Whitmire, der dem Liebhaber von TV- Schwein Miss Piggy seit 1990 nicht nur seine Hand, sondern im US- Original auch seine Stimme lieh, wurde vom Studio nach 27 Jahren gefeuert. "Ich bin am Boden zerstört, gegenüber meinem Helden versagt zu haben", zeigte sich der 57- Jährige in einem Blogeintrag untröstlich.