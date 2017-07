Kein neues Format für Moderator Wolfram Pirchner

Denn es heißt "Alles neu" in der ORF- 2-Programmschiene, die in zwei Wochen vorgestellt wird. Für Wolfram Pirchner fand sich darin kein Platz mehr - Kollegin Verena Scheitz steht der Wechsel in eine ORF- Service- Sendung bevor.

Stefan Weinberger, Kronen Zeitung