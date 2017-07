Journalist erhebt schwere Vorwürfe gegen Erdogan

Der inhaftierte "Cumhuriyet"- Journalist Ahmet Sik hat in seiner Verteidigungsrede vor Gericht schwere Vorwürfe gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan erhoben. Erdogan und seine islamisch- konservative Regierungspartei AKP hätten der Gülen- Bewegung jahrelang "gegeben was sie auch immer wollten" und damit zugelassen, dass sie zu einer gefährlichen Kraft im Staat werden konnte, sagte Sik am Mittwoch.