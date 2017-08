Jolie- Kriegsdrama ab 15. September auf Netflix

"Der weite Weg der Hoffnung" erzählt die Ereignisse aus der Sicht eines Mädchens und basiert auf den 2000 erschienenen Memoiren von Loung Un. Die kambodschanische Autorin und Menschenrechtsaktivistin war bei der Machtübernahme der Roten Khmer 1975 fünf Jahre alt und musste für deren Terrorregime als Kindersoldatin kämpfen. Gemeinsam mit Jolie arbeitete sie auch am Drehbuch für die Netflix- Produktion.

Foto: Netflix

Jolie (42) verantwortet mit "Der weite Weg der Hoffnung" nach "In the Land of Blood and Honey", "Unbroken" und "By the Sea" ihren bereits vierten Spielfilm als Regisseurin. Mit Kambodscha fühlt sich der Hollywoodstar seit dem "Tomb Raider"- Dreh im Jahr 2000 eng verbunden; zwei Jahre später adoptierte Jolie in dem südostasiatischen Land ihren ältesten Sohn Maddox.

Zuletzt wurden nach einem Bericht von "Vanity Fair" Vorwürfe wegen vermeintlicher erniedrigender Methoden beim Casting potenzieller Kinderdarsteller in Kambodscha laut. Jolie wies die Kritik zurück.