"Homo Austriacus": So ticken die Österreicher

In der ersten Folge (Do., 20.15, ServusTV) sind das Karl Merkatz, Patricia Kaiser und Alex Kristan, die gegen Eva Maria Marold, Harald Serafin und Angelika Kirchschlager antreten. Unterstützung bekommen sie dabei von Volkschulkindern, die im Dingsda- Stil Aufgaben an die Promis stellen, sowie von Außenreporter Daniel Popovic mit seinen Feldversuchen.

Zum Auftakt testet er die Hilfsbereitschaft der Grazer, Salzburger und Wiener: In welcher Stadt wird ihm beim Schleppen schwerer Umzugskartons zuerst geholfen? Karl "Mundl" Merkatz sieht es so: "Österreich hat schon einen angenehmen Ruf in der gesamten Welt. Aber ein bisserl granteln tut er und tratschen tut er sehr viel, der Österreicher."

