Heißer Lesbenkuss in "GoT" war nicht geplant

Über diesen Kuss redet die ganze "Games of Thrones"- Gemeinde. In der zweiten Folge der Erfolgsserie machen zwei der Hauptdarstellerinnen - Gemma Whalen (alias Yara Greyjoy) und Indira Varma (alias Ellaria Sand) - leidenschaftlich miteinander herum. Nur das die heiße lesbische Szene so nicht im Drehbuch stand, wie Whalen jetzt "Entertainment Weekly" verriet ...