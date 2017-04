"GoT"- Stars brechen mit Mega- Gagen alle Rekorde!

Fünf Hauptdarsteller, fünf rekordverdächtige Gagen. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Schnee), Lena Headey (Cersei Lennister), Peter Dinklage (Tyrion Lennister) und Nikolaj Coster- Waldau (Jaime Lennister) können sich laut britischer Zeitung "Daily Express" richtig freuen. Die "Game of Thrones"- Stars konnten mit ihren Gagen, die sie für die letzten beiden Staffeln erhalten haben, einen neuen Rekord aufstellen.

Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones" Foto: AP

Jon Snow (Kit Harington) Foto: Viennareport

Pro Folge bekamen die Fünf laut Informationen der Zeitung nämlich in der siebten und achten Staffel bis zu 2,5 Millionen Dollar Gage - und das würde sie zu den bestbezahlten Serienstars aller Zeiten machen. Zum Vergleich: Die "Game of Thrones"- Stars verdienen somit mehr als das Doppelte wie die Nerds aus "The Big Bang Theroy". Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Jim Parsons und Co. kriegen rund eine Million Dollar pro Folge auf ihre Konten überwiesen. Immer noch stattlich, den Serien- Topverdiener- Titel müssen sie nun aber dennoch abgeben.

Foto: RTL II

Die unbeschreiblich hohen Gagen der Stars von "Game of Thrones" haben aber einen guten Grund - nämlich komplexe Bonus- Klauseln. Die Hitserie wird in mehr als 170 Ländern gesendet und die Darsteller werden an diesen Einnahmen prozentual beteiligt. Außerdem füllen Wiederholungen, die vor allem im US- TV gesendet werden, das Börsel von Harington, Clarke und Co. auf. Ohne diese "Zuckerln" bekämen die Stars nämlich laut Bericht nur etwa 1,14 Millionen Dollar pro Folge.

Foto: RTL II

Auf Platz drei und vier der Topverdiener unter den Serienstars rangieren übrigens die "Walking Dead"- Helden mit Andrew Lincoln (Rick Grimes) und Norman Reedus (Daryl Dixon), die 650.000 und 550.000 Dollar pro Folge bekommen sowie die "Grey's Anatomy"- Darsteller. Die Serien- Ärzte rund um Ellen Pompeo verdienen pro Folge stolze 350.000 Dollar.

"Game of Thrones" Foto: HBO