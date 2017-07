Erstmalig: Der neue Dr. Who ist eine Frau!

Spannend hatten es die BBC gemacht - am Sonntagabend nach dem Wimbledon- Finale wurde schließlich per Video verkündet, wer der 13. "Time Lord" sein wird.

Es ist Jodie Whittaker, bekannt aus "Broadchurch", die dem aktuellen Doktor - gespielt von Peter Capaldi - nachfolgt. Mit ihr ist es erstmals eine Frau, die den Raum und Zeit Überwindenden mimen wird - nach 54 Jahren wird sie der 13. Doktor - auch wenn einige deutsche Fans sich bereits fragen, wie die Synchro das mit dem "I am the Doctor." - "Doctor Who?" - "The Doctor." lösen wird.

Jodie Whittaker Foto: AP

Die meisten allerdings können die Aufregung nicht verstehen oder nehmen sie mit Humor: