Dreikampf im TV am Super- Show- Samstag

ORF 2 wartet ab 20.15 Uhr mit einem musikalischen Staraufgebot auf: Gäste wie Starnacht- Routinier Semino Rossi, "Sporty Spice" Melanie C, Schlagerstar Andrea Berg und Österreichs Musikstern Julian le Play nehmen Platz auf der "Starnacht am Wörthersee"- Bühne. Erneut mit dabei ist das Moderatoren- Duo Barbara Schöneberger und Alfons Haider, der bereits zum neunten Mal mit an Bord ist: "Ich darf heuer nicht nur moderieren, ich werde auch singen. Da bin ich sehr stolz drauf."

Barbara Schöneberger und Alfons Haider Foto: krone.tv

1,2 oder 3?

Zum musikalischen Line- up würde auch Helene Fischer passen - die Sängerin tritt allerdings in anderem Rahmen auf: In der Jubiläumsfolge von "1,2 oder 3" (20.15 Uhr, ZDF) feiert sie mit den Moderatoren der Sendung Elton und Steven Gätjen die 1000. Folge und zugleich den 40. Geburtstag der beliebten Kinderquizshow.

Foto: ZDF/Sascha Baumann

Auch in dieser besonderen Ausgabe dürfen knifflige Fragen, Experimente und haarsträubende Aktionen nicht fehlen, die zur Primetime noch größer und spektakulärer ausfallen sollen als sonst. Als Jubiläumsgäste haben sich neben Helene Fischer, Moderator Günther Jauch, Sänger Mark Forster, Comedian Bülent Ceylan und Schauspielerin Stephanie Stumph angekündigt.

Helene Fischer Foto: instagram.com/helenefischer

"Teamwork" gefragt

Wer dann noch weiter zappt, trifft die ProSieben- Show- Gesichter Joko und Klaas, Schauspieler Matthias Schweighöfer und Sänger Smudo in "Teamwork" (20.15 Uhr, ProSieben). Sie spielen u. a. Bowling mit Baggern und das alles für einen Fan, der mit ihrer Hilfe 100.000 Euro gewinnen kann. Na dann, Daumen los.

Foto: ProSieben

