Dominic Heinzl feiert Comeback bei ATV!

"Krone": Sie sind wieder zurück! Wie das?

Dominic Heinzl: Ich hab's ja immer wieder probiert, aber bei ATV sind die Türen erst wieder aufgegangen, als die neue Geschäftsführung kam.

Hat Ihnen das Society- Parkett gefehlt?

Es war schmerzhaft, wenn ich wo eingeladen war und nicht arbeiten konnte. Wie ein Jäger, der auf die Jagd geht und die Flinte daheim vergessen hat, darum hab ich mich auch ein bisschen rar gemacht bei Society Events.

Sie starten am 10. August mit einem Bericht über die Beachvolleyball- WM - ein einmaliger Testballon?

Jetzt kommt's natürlich drauf an, wie gut das den Zusehern gefällt. Aber wenn nur alle, die mich in den letzten drei Jahren gefragt haben: "Sag mal, wann sieht man dich wieder im TV?", zuschauen, dann bin ich zuversichtlich, dass die Quote passt!

Dominic Heinzl Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ist denn bei Erfolg auch ein tägliches Format in Planung?

In diesem Jahr nicht, aber zehn Minuten Society täglich, das wäre super!

Baut Ihnen ATV auch ein millionenteures Studio wie der ORF?

(lacht) Mittlerweile hab ich selber ein Studio, und mir ist es lieber, man geht es so an wie jetzt. Nicht wie damals mit Pauken und Trompeten. Da ist ATV viel klüger!

Wie beurteilen Sie die aktuelle Society- TV- Berichterstattung?

Es gibt ja kein Society- Magazin in Österreich mehr! Bei den "Seitenblicken" wird in einer Minute eine Geschichte erzählt. Ich als Society- affiner Mensch werde nicht wirklich bedient in der österreichischen TV- Landschaft. Ich biete aber an, so etwas zu machen!

Foto: Peter Tomschi

Jetzt müssen sich die Promis also wieder fürchten…

Aber wo! Ich bin ja nie mit dem Schwert Köpfe schlagend durchgegangen, sondern bin mit dem Florett durch und hab' ein bissl gepiekst.

Stefan Weinberger, Kronen Zeitung