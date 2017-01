Diesen YouTube- Hit lehnte Adidas als Werbefilm ab

Ein trauriger Mann sitzt in einem Altersheim auf seinem Bett. Der Alltag frustrierend und langweilig, von der Familie ist nichts zu sehen. Doch dann erblickt der ehemalige Sprinter seine alten Laufschuhe ... Der Kurzfilm ist wohl einer der berührendsten Werbespots aller Zeiten.

Geschaffen wurde der als Werbespot gedachte Film von Eugen Merher, einem 26- jährigen Studenten der Filmakademie im deutschen Baden- Württemberg. Merher bot Adidas den Film in Rohfassung an - und bekam prompt eine Absage, wie er der "Huffington Post" erzählte: "Ich habe Adidas den Spot in der Erstversion ohne Farbkorrektur als möglichen Werbespot geschickt und sie gefragt, ob sie vielleicht Lust hätten, Sponsor zu sein. Aber ich habe eine Standard- Absage bekommen."

Adidas bot Filmstudent Job an

Als der Film schließlich fertig war, wandte sich Merher erneut an den Sportartikelhersteller, allerdings wieder ohne Erfolg. Daraufhin stellte der Student den Film ins Netz - und brach in kürzester Zeit die Millionen- Marke. Inzwischen wurde der Streifen mehr als fünf Millionen Mal angesehen. Und Adidas hat sich bei Eugen Merher gemeldet: Sie bieten ihm jetzt sogar einen Job an. "Ob ich den annehme, weiß ich aber noch nicht", sagt er.