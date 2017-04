Die "Osterhöschen" als Hit- Lieferanten der Woche

Palmers und Christian Kern ist diese Woche etwas gelungen, was in der Werbebranche als Jackpot gilt: höchstmögliche Aufmerksamkeit. Der Unterwäschehersteller mit seinem "Osterhöschen"- Plakat, der Kanzler mit einem Video, in dem er als Pizzabote an Wohnungstüren läutet und dann natürlich sofort erkannt und reingebeten wird. Beides ein Renner im Netz.