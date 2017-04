"Dancing Stars": Wer kommt eine Runde weiter?

Einen Jive tanzen Martin Ferdiny und Maria Santner ("Candyman"), ein Langsamer Walzer kommt von Walter Schachner und Lenka Pohoralek ("Love Ain"t Here Anymore"), eine Samba von Otto Retzer und Roswitha Wieland ("La Isla Bonita"), ein Tango von Volker Piesczek und Alexandra Scheriau ("Dance Mephisto"), eine Rumba von Riem Higazi und Dimitar Stefanin ("If You Leave Me Now") sowie von Niki Hosp und Willi Gabalier ("When You Say Nothing At All"), ein Quickstep von Monica Weinzettl und Florian Gschaider ("Pon De Replay") und einen Cha- Cha- Cha zeigen Ana Milva Gomes und Thomas Kraml ("Beggin").

Kronen Zeitung