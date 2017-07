"Cumhuriyet": 7 Mitarbeiter wieder auf freiem Fuß

Sieben Mitarbeiter der türkischen Zeitung "Cumhuriyet" sind wieder auf freiem Fuß. Am Samstag in der Früh verließ auch der Karikaturist Musa Kart das Silviri- Gefängnis außerhalb von Istanbul. Ein Istanbuler Gericht hatte am Freitag die Freilassung der sieben Mitarbeiter unter Auflagen angeordnet.