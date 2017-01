Coen- Brüder Ethan und Joel planen Western- Serie

Die Coen- Brüder arbeiten offenbar erstmals an einer eigenen Fernsehserie. Das US- Filmemacher- Duo ("The Big Lebowski", "Hail, Caesar!") habe ein Drehbuch für eine Western- Miniserie namens "The Ballad of Buster Scruggs" geschrieben und werde auch Regie führen, berichtete "Variety" am Dienstag auf seiner Website unter Berufung auf die Produktionsfirma Annapurna Television.