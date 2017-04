Baumgartner pfeift auf Milborn - feiert mit Arnie

Baumgartner, der "aus Gründen der Rechtssicherheit" in der Schweiz lebt und immer wieder mit streitbaren Postings zur heimischen Politik und Gesellschaft für Aufsehen sorgt, hatte es kürzlich erneut groß in die Schlagzeilen geschafft. Wie ausführlich berichtet, äußerte er sich zur Palmers- "Österhöschen"- Debatte - und nutzte die Gelegenheit, um einen untergriffigen Kommentar in Richtung Corinna Milborn abzufeuern.

Das Posting hatte die übliche Wirkung. Während sich die einen über Baumgartners fehlende Kinderstube empörten, feierten andere seine "ehrliche Meinung". Milborn konterte schließlich und lud den polarisierenden Salzburger kurzerhand ins Puls- 4-Studio zum Talk ein. Tenor: Wenn er schon auf Facebook austeile, werde er sich doch wohl auch einer TV- Diskussion stellen können.

"Sie sind ja schon aus dem All gesprungen, Sie sind also sicher nicht zu feig dafür - oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen. Ich freue mich darauf", stichelte Milborn.

"Frühstück mit Freunden"

Während die Öffentlichkeit nun mehr oder weniger gierig auf eine Reaktion des Stratosphärenspringers wartet, denkt Baumgartner anscheinend gar nicht daran, auf Milborns Herausforderung zu reagieren. Der entspannt nämlich lieber öffentlichkeitswirksam mit Freundin Mihaela in Los Angeles und feiert mit Arnold Schwarzenegger Geburtstag (Baumgartner wurde am 20. April 48 Jahre alt).

"Frühstück mit Freunden", schrieb "All- Felix" auf Facebook. "Danke, Arnold, fürs Kommen. Immer ein Vergnügen, dich zu treffen." Gratulation, Herr Baumgarnter.

