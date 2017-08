Aufregung um Dreh für ORF- Hit "Schnell ermittelt"

Dreharbeiten zur ORF- Serie "Schnell ermittelt" nahe dem Wiener Hauptbahnhof haben am Freitagvormittag für Aufregung gesorgt. Weil bei einer Stellprobe mit Leichenwagen und Sarg zunächst keine Kameras zu sehen waren, glaubte man an ein Tötungsdelikt. Denn nur einen Tag vor den Dreharbeiten hatte es in der Nähe einen Polizeieinsatz wegen einer Werfergranate gegeben.